Mit dem aktuellen Update 1.06 können Sie in Mafia 3 Ihr Auto mehr denn je frisieren. Zumindest optisch.

Von Dimitry Halley |

Update 1.06 setzt wie schon der letzte Patch voll auf Car-Customization.

Zum Thema Mafia 3 ab 20 € bei Amazon.de Mafia III für 39,99 € bei GamesPlanet.com Lincoln Clay war in der Release-Version von Mafia 3 eher ein zweckmäßiger Kerl. Seine Militärjacke behielt er von Anfang bis Ende fest um die Schultern geschlungen, und die eigene Karre durfte zwar durch Upgrades innen an Power gewinnen, »Pimp my Ride« war aber nie Lincolns Ding. Doch das hat sich geändert.

Nachdem das erste Inhalts-Update schon verschiedene Outfits ins Spiel integriert und des Renn-Paket im Dezember auch optische Fahrzeug-Upgrades auf den Weg gebracht hat, ergänzt Patch 1.06 neue Customization-Optionen für unsere Autos.

Mit dabei sind unter anderem 20 neue Nummernschilder, überarbeitete Getriebe-Upgrades und weitere Individualisierungs-Optionen. Das Update ist knapp 1,3 GB groß und kostenlos für alle Plattformen verfügbar.