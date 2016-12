Im Trailer wird der Planet Kadara gezeigt, wo Outlaw-Fraktionen um jede noch so kleine Menge an Ressourcen kämpfen. Durch unsere Entscheidungen machen wir uns Verbündete oder Feinde.

Dort kriegen wir uns mit der Ex-Soldatin Sloane Kelley in die Haare, die anscheinend einen Charakter gefangenhält, nach dem wir suchen. Später wird sie aber eine potenzielle Verbündete sein.

Im Dialog haben wir die Option, das Gespräch zu unterbrechen , um unser Gegenüber zu entwaffnen. Das ist allerdings nicht mehr klar als Paragon- oder Renegade-Unterbrechung gekennzeichnet, und Andromeda will allgemein von dieser eindeutigen Gut/Böse-Unterscheidung weg. Es steht noch nicht fest, welche weiteren Arten von Unterbrechungen es diesmal abseits der Entwaffnung geben wird.

Das Dialograd zeigt nun wie Dragon Age: Inquisition ein Icon zu unserer Antwort an, vermutlich um die Stimmung dahinter zu verdeutlichen.

Erstmals in der Serie haben wir eine weibliche Turianerin in der Gruppe! Ihr Name ist Vetra.