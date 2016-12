Der Release von Mass Effect: Andromeda steht noch in weiter Ferne. Die Entwickler wollen sich so viel Zeit lassen, wie nötig, daher gibt es noch kein Datum.

Das neue Bioware-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda wurde bereits aus 2016 in das erste Quartal 2017 verschoben. Noch halten sich die Entwickler und Publisher EA bedeckt, was einen konkreten Release-Termin betrifft. Auch im Rahmen des neuen Gameplaytrailers auf den Video Game Awards gab es keine Neuigkeiten zur Veröffentlichung außer einem »Frühling 2017«.

Die Kollegen von Eurogamer haben mit Creative Director Mac Walters und Produzent Fabrice Condominas über das Telefon gesprochen und folgendes erfahren:

Es gibt absolut keinen Grund besorgt zu sein. Wir bei BioWare stellen die Qualität in den Vordergrund - und sei versichert, das Team ist sich sehr bewusst darüber, wie schnell das Q1 auf uns zukommt (lacht). Aber wir sind sehr fokussiert auf dieses Ziel und wollen es auch anstreben. Vielleicht brauchen wir aber auch zwei Tage länger? Wer weiß. Sobald wir hundertprozentig sicher sind, dass wir ein bestimmtes Datum auch einhalten können, werden wir dieses genaue Datum auch bekannt geben. Bis dahin bleiben wir weiterhin konzentriert und arbeiten an der Qualität. Jeder Tag zählt und wir wollen es nicht übereilen.



