IGN First hat erneut ein Gameplay-Video zu Mass Effect: Andromeda veröffentlicht. Diesmal sind das Landfahrzeug Nomad und die Erkundung der Planeten Thema.

Von Elena Schulz |

Ein neuer Gameplay-Trailer von IGN First zeigt die Planeten Voeld, Kadara und Eos, die man in Mass Effect: Andromeda erkunden kann und das Landfahrzeug Nomad im Einsatz. Erst kürzlich hat ein Missionsbriefing von BioWare die »goldenen Welten« vorgestellt, die sich in Andromeda besiedeln lassen.

Ein weiteres Video hat die Raumstation Nexus und das Raumschiff der Menschen, Hyperion, vorgestellt. Mass Effect: Andromeda soll am 23. März für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Alle Vorab-Infos zu Preload, Early Access und mehr lassen sich in unserem FAQ nachlesen.