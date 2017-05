Bis auf ein (bei den Fans unbeliebtes) Beispiel gibt es in der Mass-Effect-Reihe keine Kinder. Frühe Concept Arts zeigen nun ein Mass Effect: Andromeda voller niedlichem Alien-Nachwuchs.

Baby-Kroganer: Zu Mass Effect: Andromeda kam die Idee auf, Kinder ins Spiel zu integrieren.

Im Mass-Effect-Universum gibt es seit jeher eine große Vielfalt an verschiedenen Alienrassen, aber wie genau die entstanden ist, wird nicht sichtbar - zumindest sieht man (bis auf eine unbeliebte Ausnahme in Mass Effect 3) keine Kinder und schon gar keine niedlichen Alien-Kinder in den Spielen.

Dabei wären kleine Korganer, Salarianer oder Asari sicher zum Knuddeln. Das dachte sich wohl auch das Design-Team hinter Mass Effect: Andromeda. Die Künstler verbrachten in der frühen Entwicklungsphase eine Woche damit, ihren Ideen freien Lauf zu lassen - dabei kam auch eine Version der Nexus heraus, auf der Kinder herumliefen.

Kaum etwas macht einen Ort schließlich so lebendig wie Familien und ihre Kinder, die dort leben. Eigentlich hätte es also gut zum Grundthema von Andromeda gepasst: Geht es doch darum, eine neue Heimat für die Rassen der Milchstraße zu finden, ein Zuhause in dem sie mit ihren Familien wohnen können.

Trotzdem haben es die Kinder nicht in Andromeda geschafft. Warum das so ist, bleibt unklar. Womöglich waren die zusätzlichen Modelle einfach zu aufwendig. Künstler Ben Lo teilt die Konzeptbilder aber mit uns über die Website Artstation und belebt die Raumstation damit zumindest in unserem Kopf mit all den herumtollenden Kindern.

BioWare betreut das neue Mass Effect auch nach dem Release noch fleißig. Heute Abend soll ein neuer Patch veröffentlicht werden, weitere sollen folgen, bis alle Probleme behoben sind.

