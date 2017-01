Im digitalen Amazon-Assistenten Echo sind offenbar diverse Gaming-Easter-Eggs enthalten. Auf eine spezielle Frage antwortet das Gerät beispielsweise mit einer Mass-Effect-Referenz.

Von Tobias Ritter |

Beim Amazon Echo hat sich ein kleines Mass-Effect-Easter-Egg versteckt: Stellt der Nutzer eine bestimmte Frage, antwortet das Gerät mit einer entsprechenden Referenz an das Spiel.

Auch unter den Programmierern des Audio-Geräts Amazon Echo befinden sich offenbar Fans der Science-Fiction-Rollenspiel-Reihe Mass Effect. Darauf lässt jedenfalls ein Easter-Egg schließen, das Nutzer nun entdeckt haben.

Wie aus einem entsprechenden Thread im Social-News-Aggregator Reddit hervor geht, muss man dem Gerät nur eine bestimmte Frage stellen, um eine an Mass Effect angelehnte Antwort zu erhalten.

Keelah se'lai

Die Frage lautet: »Does this unit have a soul?«. In Mass Effect 3 stellt Legion seinen Erschaffern dieselbe Frage. Als Antwort darauf gibt das Amazon-Gerät »Keelah se'lai, my friend« aus - wie auch folgendes Twitter-Video zeigt:

@JuhTai @eurogamer Tried it out for you! (Excuse over-enunciation! It's the only way Alexia will listen to me!) pic.twitter.com/uBtuYtbXju — Lauran (@TheAlbionGirl) January 11, 2017

»Keelah se'lai« ist Mass-Effect-Spielern als Phrase der Quarianer bekannt. Sie wird häufig von Tali und anderen Vertretern ihres Volkes als Begrüßungs- und Abschiedsformel genutzt.

Echo-Programmierer sind wohl Gamer

Auch weitere Gaming-Referenzen hat die Amazon-Echo-KI auf Lager. Easter-Eggs lassen sich etwa mit den Sprachbefehlen »Alexa, Up Up, Down Down, Left Right, Left Right, B, A, Start«, »Alexa, Do you know GlaDOS?« und »Alexa, all your base are belong to us« auslösen.

