Ubisoft hat das Ende der Partnerschaft mit dem Entwicklerstudio Limbic Entertainment bekannt gegeben. Das bedeutet gleichzeitig, dass es keine weiteren Updates mehr für Might & Magic: Heroes 7 geben wird.

Von Andre Linken |

Der Publisher Ubisoft hat nach vier Jahren die Partnerschaft mit dem Entwicklerstudio Limbic Entertainment beendet. Das geht aus einer entsprechenden Ankündigung auf der offiziellen Webseite hervor.

Gleichzeitig bedeutet dieser Schritt, dass es künftig keine weiteren Updates mehr für das Strategiespiel Might & Magic: Heroes 7 geben wird. Die Foren will Ubisoft jedoch geöffnet lassen, um der Community auch weiterhin eine Plattform für Diskussionen zu bieten.

Das deutsche Studio Limbic Entertainment hatte in den vergangenen vier Jahren mehrere Spiele aus dem Might-&-Magic-Universum entwickelt. Angefangen hatte es 2011 in Form einer Kooperation mit Black Hole Entertainment für Might & Magic: Heroes 6. Im Januar 2014 folgte dann das Rollenspiel Might & Magic X Legacy. Zuletzt hatten sie mit »Trial by Fire« ein Addon für Might & Magic: Heroes 7 veröffentlicht.

