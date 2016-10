Minecraft: Story Mode - Releasetermin der Komplett-Edition mit allen Episoden

Telltale hat den Releasetermin der Seasonbox für das Grafikadventure »Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure« bekannt gegeben. Die Komplett-Ausgabe erscheint in Europa am 28. Oktober im Handel und enthält alle acht Episoden auf Disc. Die PC-Version verzögert sich.

Von Manuel Fritsch |