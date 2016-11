Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Minecraft: Story Mode - Demo und 50 Prozent im Sale ab sofort bei Steam

Telltales Adventure Minecraft: Story Mode kann ab sofort auch via Steam kostenlos ausprobiert werden. Die erste Episode »The Order of the Stone« ist zumindest zeitweise gratis verfügbar, dazu wird ein Rabatt von 50 Prozent aufs Komplettpaket angeboten.

Von Stefan Köhler |