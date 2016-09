Verwirrung um Sony: Crossplay ist für »Minecraft Realms«-Server bereits zwischen Android-, PC-, Xbox- und iOS-Systemen verfügbar. Nun haben die Entwickler im Rahmen der Minecon Support für PS4 in einem Tweet angekündigt - und dann kurz darauf den Tweet gelöscht.

Von Manuel Fritsch |

Crossplattform zwischen PS4 und Xbox One? Minecraft-Entwickler Mojang hat dieses Bild für einen Tweet verwendet, aber kurz darauf wieder gelöscht.

Zum Thema Minecraft ab 8,91 € bei Amazon.de In einem aktuellen Tweet hat der Minecraft-Entwickler Mojang das oft thematisierte Crossplay zwischen allen Plattformen, also auch zwischen den Konkurrenzsystemen Xbox One und PS4 in Minecraft Realms angeteasert. Ein entsprechendes Bild (oben im Header der News eingebunden) hat dies auch eindeutig mit den Abbildern der typischen Controller symbolisiert.

Kurz darauf wurde der Tweet jedoch gelöscht und das Bild durch ein neues Gruppenfoto ersetzt, bei dem keine PS4-Konsole mehr zu sehen ist:

Minecraft brings everybody together, including competing devices! Realms supports cross-platform play, & there's a free trial! #MINECON2016 pic.twitter.com/oyHyiHgWt0 — Minecraft (@Minecraft) September 26, 2016

Auf Reddit gingen daraufhin die Spekulationen los, warum das Bild entfernt wurde und ob Sony die Crossplattform-Funktion unterbindet oder ob die Bekanntgabe dieser Funktion einfach zu früh stattgefunden hat.

Mehr zum Thema: Minecraft - Release-Termin für Boss Update mit Add-Ons

Bei Minecraft Realms handelt es sich um ein Serverangebot von Mojang, das Spielern vorkonifgurierte Privatserver gegen Bezahlung zur Verfügung stellt. Bislang ist für »Realms«-Server bereits Crossplay zwischen Android-, PC-, Xbox- und iOS-Systemen integriert und verfügbar. Die PS4-Fassung soll in Kürze folgen. Anscheinend wurde das Bild aus diesem Grund aus dem obigen Tweet entfernt, da diese Funktionalität noch nicht offiziell verfügbar ist.