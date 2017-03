Eine Fan-Mod macht Pokémon Rot in Minecraft spielbar. Keine grobschlächtige Nachahmung sondern eine originalgetreue Kopie.

Eine Pokémon Mod für Minecraft haben wir schon in unserer Liste der besten Minecraft-Mods. Doch das neuste Werk des Modders Mr. Squishy lässt uns die Kinnlade herunterklappen.

Der Entwickler hat eine exakte Kopie von Pokémon Rot in Minecraft programmiert. In einer Arena spielen wir auf einem riesigen Gameboy das erste Pokémon-Abenteuer in seinem ganzen Umfang nach. Sogar bekannte Bugs wie das geheimnisvolle MissingNo hat Mr. Squishy übernommen.

21 Monate hat der Modder an diesem Projekt gearbeitet und nach eigenen Angaben 357.000 Kommando-Blöcke verbaut und 2.832,89 Ingame-Kilometer zurückgelegt. Den Download finden Sie im Minecraft-Forum, die Seite scheint jedoch derzeit überlastet zu sein.

Mr. Squishy ist nicht der erste Modder, der zeigt, dass sich in Minecraft eigene Programme schreiben lassen. Der YouTuber SethBling hat bereits einen BASIC Interpreter und einen funktionsfähigen Atari-Emulator gebastelt. Ebenfalls erwähnenswert ist die Mod Pokèmon: Cobalt & Amethyst - ein komplettes 3D-Pokémon-Spiel in Minecraft.