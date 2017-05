In der Open Beta können Schwertkampffans Mirage: Arcane Warfare dieses Wochenende gratis anspielen.

Von Dimitry Halley |

Mirage: Arcane Warfare will einen Spagat hinbekommen: Das grandiose Nahkampf-Gameplay des geistigen Vorgängers Chivalry: Medieval Warfare mit dem kunterbunten PvP-Charme eines Overwatch zu kombinieren. Das Ergebnis sieht deutlich bunter aus als Chivalry - und kann dieses Wochenende komplett kostenlos angetestet werden.

In der offenen Beta lädt Entwickler Torn Banner Skeptiker und Enthusiasten gleichermaßen ein, das Multiplayer-Geprügel übers Wochenende auszuprobieren. In der spielbaren Version sind neun Team-Deathmatch- und Objective-Maps enthalten.

Bisher schneidet Mirage auf Basis früherer Testläufe in den Steam-Kritiken nicht sonderlich gut ab. Viele loben die Idee, kritisieren aber die aktuelle Ausführung, weil sich die Kämpfe nicht komplex genug anfühlen, es technische Probleme gibt und so weiter. Vielleicht machen Sie sich ja ein eigenes Bild und schreiben uns Ihre Eindrücke in die Kommentare.

Interesse an Geprügel? Hier die unserer Meinung nach besten Schwertkampfspiele