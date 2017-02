Der US-amerikanische Händler Target hat (wahrscheinlich) unabsichtlich den Namen und das Cover des Nachfolgers zum »Herr der Ringe«-Spinoff Mittelerde: Mordors Schatten vorab veröffentlicht. Der zweite Teil trägt demnach den Beinamen »Shadow of War«.

Von Manuel Fritsch |

Der Händler Target hat das Cover und den Namen zum Spiel Middle Earth: Shadow of War vorab im Onlinestore veröffentlicht. Noch ist der Titel nicht offiziell kommuniziert worden.

Im März 2016 sind erste Hinweise aufgetaucht, die auf einen Nachfolger des im »Herr der Ringe«-Universum angesiedelten Open-World-Spiels Mittelerde: Mordors Schatten (Middle Earth: Shadow of Mordor) deuteten. Noch hat Publisher Warner Bros. einen möglichen zweiten Teil noch nicht offiziell angekündigt. Wie Kotaku nun berichtet, scheint der Titel aber bereits in Planung und kurz vor der Bekanntgabe zu stehen. Auf der Internetseite des Händlers Target ist in der Shopsuche bereits ein Spiel mit dem Namen »Middle Earth: Shadow of War« inklusive Coverart zu finden.

Das angebliche Cover zum Nachfolger von Mittelerde: Mordors Schatten. Der Name wird wahrscheinlich »Schatten des Krieges« lauten (Shadow of War)

Angeblich soll sich die Geschichte des Nachfolgers um Talion und Celebrimbor (den beiden Protagonisten von Mordors Schatten) drehen, und ihren Versuch, einen neuen »Ring« zu schmieden, der so stark sein soll wie Saurons. Das im ersten Teil von den meisten Spielern und Kritikern als positiv aufgenommene »Nemesis-System« soll auch im zweiten Teil für spannende Fehden und dynamischere Kämpfe sorgen.

Mehr zum Thema: Mittelerde: Mordors Schatten 2 - Erste Hinweise im Netz aufgetaucht

Weitere Informationen könnten schon am 8. März folgen. Warner Bros hat vor wenigen Wochen ein »Save the Date« für dieses Datum bekannt gegeben, jedoch gingen die Spekulationen auf Grundlage der Schriftart und Farbgestaltung eher von einem neuen Batman/Superhelden-Spiel von WB Games Montreal aus.