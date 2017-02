Das Open-World-Spiel Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint als Standard-, Silber-, Gold- und Mithril-Edition. Hier können Sie es vorbestellen.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint in einer Vielzahl von unterschiedlichen Edition. Wir verraten, wo was drin steckt und wo Sie sie vorbestellen können.

Nach ersten Gerüchten und einem Leak am Wochenende ist es nun offiziell: Mordors Schatten bekommt mit Mittelerde: Schatten des Krieges einen Nachfolger. Darin treten der Waldläufer Talion und der Elbengeist Celebrimbor erneut an, um den wiedererstarkten Sauron aus Mordor zu verbannen. Ihr Hilfsmittel: Ein neu geschmiedeter Ring der Macht.

Falls Sie Mittelerde: Schatten des Krieges bereits vorbestellen wollen: Das Open-World Action-Adventure erscheint gleich in den vier unterschiedlichen Editionen Standard, Silber, Gold und Mithril. Was wo drinsteckt und wo Sie es vorbestellen können, finden Sie in unserer handlichen Übersicht.

Mittelerde: Schatten des Krieges Pre-Order-Bonus

Wer Middle-Earth: Shadow of War vorbestellt, bekommt - egal welche Edition oder für welches System er kauft - als Bonus:

vier legendäre Ork-Champions

ein episches »Schwert der Herrschaft«

Sie können Mittelerde: Schatten des Krieges auf Amazon oder gamestop.de für PC, Playstation 4 und Xbox One vorbestellen. Auf Steam finden Sie außerdem bereits die Steam-Version - die laut der dort hinterlegten Systemanforderungen kein Windows 10 benötigt. Daneben erscheint noch eine Windows-Store-Version mit Play-Anywhere-Feature. Wenn Sie Mittelerde digital im Windows Store erwerben, können Sie es auf dem PC, einer Xbox One und später auch auf einer Xbox »Project Scorpio« spielen.

Mittelerde: Schatten des Krieges Standard-Edition

Die Standard-Edition von Mittelerde: Shadow of War enthält wie immer nur das Hauptspiel und keine Erweiterungen - außer Sie haben vorbestellt. Auf Steam und Amazon kostet die Standard-Version 59,99 Euro.

Mittelerde: Schatten des Krieges Silber-Edition

Die Silber-Edition von Mittelerde: Schatten des Krieges ist bisher nur auf Steam verfügbar - bei Amazon und GameStop finden wir die Edition nicht. Sie enthält:

die Nemesis-Erweiterung Schlächterstamm

die Nemesis-Erweiterung Banditenstamm

eine silberne Schatzkiste

Die Nemesis-Erweiterungen enthalten einen neuen Ork-Stamm mit neuen Feinden, Gefolgsleuten, Missionen, Fähigkeiten, Waffen, Festungen und Wildnisaktualisierungen sowie ein mythisches Ausrüstungsset.

Auf Steam kostet die Mittelerde: Schatten des Krieges Silber-Edition 79,99 Euro, Sie können sie hier vorbestellen.

Mittelerde: Schatten des Krieges Gold-Edition

Die Gold-Edition von Mittelerde: Schatten des Krieges entspricht vom Umfang einer Premium- oder Steelbook-Edition. Sie kommt als edle Metallbox und enthält insgesamt vier Ingame-Erweiterungen. Zwei davon - die Nemesis-Erweiterungen - sind auch in der Silber-Edition enthalten. In dieser Stufe erhalten Sie außerdem zwei Story-Erweiterungen.

Zwei Nemesis-Erweiterungen Schlächterstamm und Banditenstamm

Zwei Story-DLCs: »Galadriels Klinge« und »Die Verwüstung Mordors

Eine goldene Schatzkiste

Exklusive Metallbox

Auf Steam und Amazon kostet die Gold-Edition 99,99 Euro. Sie können sie hier vorbestellen:

Mittelerde: Schatten des Krieges Mithril-Edition

Diese Collector's Edition soll Sammlerherzen höher schlagen lassen: Für einen satten Aufpreis von 200 Euro (im Vergleich zur Gold-Edition) erhalten Mittelerde-Fans in der Mithril-Edition eine limitierte Statue, einen Ring der Macht, eine Landkarte, den Soundtrack, Litographien und Sticker sowie Ingame-Inhalte. Derzeit ist die Mithril-Edition für PC exklusiv bei GameStop erhältlich - auf Amazon ist sie (noch nicht). Dort bekommen Sie nur die PS4-Fassung.

Was steckt drin - bei einem Preis von 299,99 Euro:

Limitierte Statue (30 cm groß), die den Kampf des Tar-Goroth-Balrog gegen den Carnan-Drachen zeigt

Magnetischer Ring der Macht mit Premiumhülle

Landkarte von Mordor aus Stoff

Soundtrack auf CD

Kollektion exklusiver Litographien und Sticker von Ork-Stämmen

Exklusive Metallbox (aus Gold-Edition)

Vier Ingame-Erweiterungen (2 x Nemesis-Erweiterung aus Silber- und Gold-Edition, 2 x Story-Erweiterung aus Gold-Edition)

Eine Mithril Schatzkiste

Bei Steam können Sie die Mithril-Edition von Mittelerde: Schatten des Krieges nicht bestellen. Die PC-Version erhalten Sie bis zum 10. März 2017 exklusiv bei GameStop. Ob sie danach bei anderen Händlern verfügbar sein wird, haben wir bei Warner Bros. angefragt.

