SEGA und Playsport Games haben den Patch 1.23 für den Motorsport Manager veröffentlicht. Dadurch können Spieler nun eigene Fahrzeug-Designs erschaffen und teilen.

SEGA und Playsport Games haben ein neues Update für den Motorsport Manager veröffentlicht: Das Manager-Spiel verfügt nun über Steam Workshop-Unterstützung. Dank dem neuen Patch 1.23 kann die Community jetzt eigene Inhalte erschaffen und teilen. Diese Erweiterung wurde bereits im Dezember angekündigt und nun in die Tat umgesetzt.

Abgesehen davon wurden noch einige Anpassungen im Spiel vorgenommen. Die genauen Patch-Notes lauten:

Added Steam Workshop functionality.

A team's fan base will now increase when that team is performing better than expected.

AI cars that have experienced a part failure mid race will now correctly return to their garage.

Drivers that should perform better when pushing for the lead will now correctly experience a boost.

Fix to unlocalised driver personality traits.

AI cars now make smarter decisions on when to pit to fix a part.