Der Entwickler Honor Code hat jetzt den konkreten Release-Termin für das Survival-Horrorspiel Narcosis bekannt gegeben. Demnach geht es ab dem 28. Februar 2017 unter die Wasseroberfläche.

Andre Linken

Es war zwar bereits bekannt, dass das Survival-Horrorspiel Narcosis gegen Anfang dieses Jahres erscheinen wird. Einen konkreten Release-Termin gab es allerdings noch nicht - bis jetzt.

Wie der Entwickler Honor Code im Rahmen einer Pressemeldung offiziell bekannt gegeben hat, erscheint Narcosis am 28. Februar 2017 sowohl für den PC als auch Xbox One. Das Spiel unterstützt am PC die beiden VR-Systeme Oculus Rift und HTC Vive.

Das steckt in Narcosis

Narcosis ist ein Survival-Horror-Titel, der Spieler auf den Grund des pazifischen Ozeans versetzt. Als Industrietaucher, der in einer gefluteten Unterwasserbasis festsitzt, muss der Spieler aus der Ego-Perspektive mit wenigen Hilfsmitteln und noch weniger Licht einen Weg zurück an die Oberfläche finden, bevor sein Sauerstoffvorrat zu Neige geht.

