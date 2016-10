No Man's Sky - Wegen Hass - Moderator sperrt Subreddit zum Spiel

No Man's Sky erhitzt die Gemüter und auf Reddit machen viele unzufriedenen Spieler ihrem Ärger über das Open-World-Spiel Luft. All das Gemecker hat den Moderator des größten Subreddit zu No Man's Sky so erzürnt, das er den Subreddit kurzerhand dicht machte.

Von Jürgen Stöffel |