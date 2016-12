Ein Fehler in No Man's Sky ermöglicht es Spielern, ihre Frachter auf den Oberflächen von Planeten zu landen. Dazu ist aber das richtige Timing notwendig.

Von Tobias Ritter |

Ungewöhnlicher Anblick: Durch einen Bug in No Man's Sky lassen sich Frachter auf Planetenoberflächen »landen«.

Mit den jüngsten Updates für No Man's Sky ist Hello Games eine kleine Überraschung gelungen: Ohne große Vorankündigung und nach langer Funkstille fanden viele neue Features ihren Weg in das Weltraum-Erkundungsspiel. Allerdings funktioniert noch nicht alles fehlerfrei, wie der YouTuber Sirian Gaming herausgefunden hat.

Der brachte nämlich kürzlich das Kunststück fertig, seinen Frachter auf einem Planeten zu laden. Das Problem: Eigentlich sind die überdimensionierten Raumschiffe dazu gar nicht vorgesehen.

Bug führt zu Planetenlandung

Gelungen ist ihm das durch einen Bug im Spiel: Wer seinen Frachter in der Sekunde zu sich bestellt, in der er selbst in die Atmosphäre eines Planeten eindringt, platziert das große Raumschiff auf der Oberfläche des betreffenden Planeten.

