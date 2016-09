Orcs must Die! Unchained - Bald kein PvP mehr und Account-Wipe

In Orcs must Die! Unchained fliegt bald der PvP-Modus »Eroberung« ersatzlos aus dem Spiel. Außerdem soll beim nächsten Patch der Account-Fortschritt komplett zurückgesetzt werden, da die vielen Änderungen am Spiel laut den Entwicklern nicht ohne weiteres mit der alten Mechanik harmonieren.

Von Jürgen Stöffel |