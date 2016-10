Ist nun auch herstellbar: Der Rover ist eines der Fahrzeuge, die mit Patch 0.930 für Osiris: New Dawn erschienen sind.

Zwei Tage nach der Veröffentlichung sind nun zwei weitere Patches für das »Sci-Fi-ARK« Osiris: New Dawn erschienen. Die Patches 0.930 und 0.938 beheben vor allem Bugs, gewähren jedoch auch Zugriff auf neue Spielinhalte wie das Raumschiff. Darüber hinaus verriet das Entwicklerteam Fire Entertainment, welche Fehler in Zukunft beseitigt werden sollen.

Die wohl wichtigste Verbesserung von Osiris: New Dawn die mit Patch 0.930 eingefügt wurde, ist ein Bugfix für das Labor. Dort können Spieler nun endlich die aus dem Trailer bekannten Fahrzeuge wie das Raumschiff, den Rover und das Hovercraft bauen. Weiterhin verschlossen bleibt jedoch der Mech.

Außerdem haben die Entwickler mit Patch 0.930 eine Vielzahl an Fehlern behoben. So soll es nun nicht mehr passieren, dass zufällige Ressourcen aus dem Inventar gelöscht werden oder es zu Problemen bei der Erstellung eines Charakter im Single-Player kommt. Ebenfalls enthalten ist eine Lebenspunkte-Erhöhung für Gebäude sowie kleine Mengen Plutoniums, die nun in der Nähe von Spawn-Points auftauchen sollten.

Das sind die Patch-Notes von Patch 0.930:

Laboratory fix- this opens up vehicle crafting found in the trailer (note: the mech is currently not craftable)

Fixed storage container randomly deleting resources.

Fixed hallway issues - reload disappearing, coupling issues, etc

You will be able to build things in the barracks (no more pressurization error)

Private Universe creation error (the was an issue with special characters and spaces in universe and Steam ID names making it impossible to create a private session)

Single Player character creation error

Sound FX fixes (we have balanced many of the sound effects so they are no longer very loud)

Added hit points to structures so they will not be so easy to destroy

Colony name should no longer change after logging out and back in

Storage containers default to private ownership, and have an interact option to make public to colony

To accept a colony invite go into your character menu and hit accept (this has been changed so the player can choose to accept later when they are in a safe place if they choose)

Added small amount of plutonium near all spawn points

Use confirm box before destroying buildable fragments

Fixed a few small graphical issues

The "Glitch Effect" is now an Option in the Options Menu (you can turn this off if you wish)

Bullets no longer auto give resources into player inventories