Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Osiris: New Dawn - »Dawn of Aziel« bringt auch neuen Planeten

Osiris: New Dawn erhält schon nächste Woche sein erstes Inhalts-Update. Mit »Dawn of Aziel« halten neue Gegenstände und Gameplay-Systeme Einzug in das Weltraum-Survival-Spiel.

Von Tobias Ritter |