Overkill Software hat den Release des Koop-Shooters Overkill's The Walking Dead abermals verschoben. Demnach erscheint das Spiel erst in der zweiten Hälfte 2018.

Von Andre Linken |

Der Shooter Overkill's The Walking Dead erscheint erst im Jahr 2018.

Wer auf den Koop-Shooter Overkill's The Walking Dead wartet, muss sich wohl oder übel noch etwas länger in Geduld üben - sehr viel länger.

Wie in einer offiziellen Bekanntgabe zu lesen ist, benötigt das Team noch etwas mehr Zeit, um das volle Potenzial von Overkill's The Walking Dead ausschöpfen zu können und die »ursprüngliche Version des Spiels zu erweitern«. Demnach wurde der Release auf die zweite Jahreshälfte 2018 verschoben.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Veröffentlichung von Overkill's The Walking Dead verschoben wurde. Erst Anfang dieses Jahres hatte das Team bekannt gegeben, dass sich der Release des Shooters aufgrund einer großen Investition der koreanischen Spielefirma Smilegate bis zur zweiten Jahreshälfte 2017 verzögern wird. Daraus wird nun doch nichts.

Was ist Overkill's The Walking Dead?

Overkill's The Walking Dead ist ein Koop-Shooter des Studios Overkill Software, das schon mit der PayDay-Reihe Erfahrung im Genre gesammelt hat. Das Spiel basiert auf dem Endzeit-Zombie-Szenario von Robert Kirkmans Comic-Reihe The Walking Dead. Der Autor selbst sei an der Entstehung beteiligt. Das Zombie-Abenteuer soll ein düsteres, verstörendes Erwachsenen-Spiel werden und darüber hinaus Survival- und Horror-Elemente bieten.