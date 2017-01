Wir präsentieren die Overwatch Tiers von Season 3 und klären, ob Lucio endlich von Platz 1 der Rankings vertrieben wurde.

Von Dimitry Halley |

Wer ist der stärkste Held im aktuellen Overwatch Tier?

Zum Thema Overwatch ab 4,28 € bei Amazon.de Die aktuelle Season 3 von Overwatch ändert mit laufenden Updates und Patches logischerweise das sogenannte »Meta« der spielbaren Helden - also die relative Stärke der Charaktere samt Spezialfähigkeiten. Gerade die »Top Tier«-Helden wie Lucio müssen von Blizzard natürlich fortwährend unter die Lupe genommen werden, damit sie mit ihren starken Fähigkeiten nicht die Spielbalance ruinieren.

Die Overwatch-Fachportale Tentonhammer und Metabomb haben aktuelle »Tier Lists« zum MMO-Shooter herausgegeben. Darin finden Sie ein Ranking, welche Helden aktuell die besten sind.

Wichtig: Diese Rankings basieren im Wesentlichen auf redaktionellen Einschätzungen und nicht auf numerischen Faktoren. Deshalb stellen wir auch beide Tabellen vor, damit Sie sich mit ihren eigenen Erfahrungen besser vergleichen können.

Overwatch Tier List 1

Die folgende Liste basiert auf den Angaben von Tentonhammer. »S+« bezeichnet Charaktere, die klar überstark sind. »S« kratzt ebenfalls an der Balance, aber eben nicht so übermäßig. »A+« betitelt Helden, auf die man keinesfalls verzichten sollte. »A« sind Musterbeispiele für eine gelungene Spielbalance. Bei »B+« fängt es langsam an zu kippen, in den richtigen Händen können aber auch diese Helden glänzen. Das glatte »B« steht für Figuren, die noch okay sind. Und »C« steht für die Restposten, aus denen nur wirklich gute Spieler Glanzleistungen herauskitzeln können.

Position Tier Name Rolle 1 S+ Reinhardt Tank 2 S Ana Support 3 S D.Va Tank 4 S Lucio Support 5 A+ Mercy Support 6 A+ Roadhog Tank 7 A+ Soldier 76 Assault 8 A+ Zarya Tank 9 A+ Zenyatta Support 10 A McCree Assault 11 A Reaper Assault 12 B+ Junkrat Defense 13 B+ Mei Defense 14 B+ Pharah Assault 15 B+ Winston Tank 16 B Bastion Defense 17 B Genji Assault 18 B Tracer Assault 19 C Hanzo Defense 20 C Symmetra Defense 21 C Sombra Defense 22 C Torbjorn Defense 23 C Widowmaker Defense

Overwatch Top Tier 2

Diese Liste stammt von Metabomb und »ranked« mit numerischen Klassen von Tier 1 bis Tier 6. Die Zuschreibungen funktionieren aber im Prinzip genauso wie bei der oberen Tabelle. Hier fällt allerdings eine andere Platzierung auf: Lucio bleibt ungeschlagener Champion des Overwatch Meta, bei Tentonhammer thront hingegen Reinhardt an der Spitze.