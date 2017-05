Wir haben eine Tier-Liste mit den derzeit besten und den schlechtesten Helden des Shooters Overwatch zusammengestellt. Ist Reinhardt noch immer der optimale Tank? Kann Mercy bei den Heilern mithalten?

Zum Thema Overwatch ab 10 € bei Amazon.de Der Helden-Shooter Overwatch von Blizzard Entertainment hat mittlerweile 24 verschiedene Helden zu bieten. Aufgrund der stetig wachsenden Riege an Charakteren sowie kontinuierlichen Balancing-Änderungen stellen sich die Spieler jeden Monat aufs Neue solche Fragen wie »Welche Helden sind momentan die beste Wahl?«, »Ist Lucio noch immer die Nummer 1 der Heiler?« oder Erfüllt Reinhardt auch weiterhin die Rolle des optimalen Tanks?

Damit Sie in der sich ständige wechselnden Meta – also dem aktuellen Trend im Spielgeschehen – von Overwatch den Überblick behalten, haben wir für sie eine Liste zusammengestellt. Darin präsentieren wir Ihnen unserer Meinung nach sowohl die derzeit besten als auch die schlechtesten Helden des Blizzard-Shooters – natürlich inklusive einiger Erklärungen. Vor allem unschlüssige Spieler haben auf diese Weise immer einen ebenso aktuellen wie hilfreichen Ratgeber zur Hand.

Die aktuellen Top 5 der Overwatch-Helden

Reinhardt (Tank, Tier 1):

Auch wenn Blizzard Entertainment vor nicht allzu langer Zeit mit Orisa einen weiteren Tank ins Spiel gebracht hat, führt in dieser Kategorie auch weiterhin kein Weg an Reinhardt vorbei. Dank seinem riesigen Schild kann er die gesamte Gruppe schützen, was logischerweise auch ein wenig Teamwork von seinen Kameraden erfordert. Doch selbst für Anfänger ist Reinhardt eine gute Wahl, da seine Spielweise relativ einfach zu erlernen ist. Zudem kann er auf seine Gegner zustürmen (bedarf etwas Übung) und teilt mithilfe seines Hammers im Nahkampf beachtlich viel Schaden aus. Zudem kann seine ultimative Fähigkeit den Verlauf einer verlorengeglaubten Partie drehen. Er ist trotz aller Neuerungen in den vergangenen Monaten definitiv noch immer die erste Wahl als Tank.

Lucio (Unterstützung, Tier 1):

Obwohl die Entwickler erst vor kurzem die Reichweite für sowohl Lucios Heilung als auch seinen Speed Boost reduziert haben, ist er nach wie vor die erste Wahl in der Kategorie der Supporter. Er verfügt über eine konstante Gruppenheilung und kann mit seinem Boost das Tempo für das gesamte Team vorgeben - ideal zum Durchbrechen von Choke Points. Außerdem ist er dank seiner hohen Geschwindigkeit sowie den Wall Rides sehr mobil, was ihn zu einem schweren Ziel macht. Er verfügt zwar weiterhin nicht über viele Lebenspunkte oder gar eine besonders gefährliche Waffe. Doch mit etwas Übung ist Lucio noch immer der beste Gruppenheiler in Overwatch.

Soldier: 76 (Offensiv, Tier 2):

Wenn es darum geht, einen verlässlichen Offensivhelden zu wählen, kann man mit Soldier: 76 definitiv nichts falsch machen. Er ist quasi der klassische Shooter-Charakter ohne abgedrehte Fähigkeiten oder andere Spielereien. Mit seinem Sturmgewehr verursacht er kontinuierlich viel Schaden, flitzt dank seiner Sprintfertigkeit schnell zum Ort des Geschehens und kann sowohl sich als auch seine Kameraden heilen. Vor allem Anfänger dürften mit Soldier: 76 relativ schnell zurechtkommen. Eine gewisse Zielgenauigkeit vorausgesetzt trägt er in jedem Spielmodus und auf jeder Karte maßgeblich zum Erfolg des Teams bei.

Ana (Unterstützung, Tier 2):

Obwohl Ana in den vergangenen Wochen und Monaten einige Nerfs hat einstecken müssen, hat sich wenig an ihrem hohen Stellenwert als Heilerin geändert. Ja, ihre Granate war früher spürbar besser. Doch noch immer hat sie einen enorm hohen Output an Heilung - vor allem bei Einzelzielen. Zudem ist ihre ultimative Fähigkeit mit dem richtigen Timing nach wie vor extrem stark und kann brenzlige Situationen entschärfen beziehungsweise einen entscheidenden Push einleiten. Da Ana jedoch eine gewisse Zielgenauigkeit voraussetzt, um wirklich effektiv zu sein, empfehlen wir sie nicht unbedingt für Overwatch-Anfänger.

Zarya (Tank, Tier 2):

Die stämmige Russin Zarya ist nicht immer ganz so leicht einzuordnen. Sie verfügt über unglaublich viel Potenzial, da sie mithilfe ihrer Schilde nicht nur sich selbst, sondern auch Kameraden schützen kann. Ihre ultimative Fähigkeit ist der ideale Vorbereiter für große Teamkills. Doch das alles setzt eine halbwegs gut funktionierende Gruppe voraus. Eine gut getimte Gravitationsbombe ist nur wenig wert, wenn die Kameraden diesen Vorteil nicht umgehend für sich ausnutzen. Auch der Umfang mit den Schilden will zunächst gelernt sein. In den richtigen Händen ist Zarya jedoch in jeder Gruppe und in nahezu jeder Spielsituation ein Gewinn.

