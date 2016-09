Mit dem neuesten PTR-Update gibt es für die Helden in Overwatch mehr Sprachausgabe. Einen Großteil davon haben die Spieler bereits entdeckt und zusammengefasst. Einige davon deuten unter anderem auf eine Überarbeitung von Symmetra hin.

Von Andre Linken |

Erst vor kurzem hatte Blizzard Entertainment ein neues Update auf dem Testserver (PTR-Server) von Overwatch veröffentlicht. Doch neben den Buffs und Nerfs diverser Helden hat der Patch noch etwas anderes zu bieten - mehr Sprachausgabe.

In dem Update stecken zusätzliche Sprüche für alle Helden von Overwatch. Die meisten davon haben die Spieler bereits aufdecken können und sollen wohl hauptsächlich für mehr Atmosphäre sorgen. Es gibt jedoch auch einige Sätze, die auf die Überarbeitung des Charakters Symmetra hindeuten.

Die neue Sprachausgabe in Overwatch deutet auf eine Überarbeitung von Symmetra hin.

Überarbeitung von Symmetra?

So gibt es beispielsweise den Satz »10 charges remaining«. Das deutet darauf hin, dass ihr Teleporter schon bald zehn anstatt aktuell sechs Aufladungen erhalten könnte. Des Weiteren sagt sie »Shields boosted« sowie »I will augment your shields«. Das könnte darauf hinweisen, dass Symmetra nach einer Überarbeitung durch die Entwickler in der Lage sein wird, die von ihr verteilten Energieschilde sowohl kurzzeitig zu verstärken als auch zu manipulieren. Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Bei reddit.com gibt es eine Liste, auf der ein Großteil der neuen Sprüche zu finden ist. Außerdem finden Sie oberhalb dieser Meldung ein Video, in dem einige der Sätze zu hören sind. Viel Spaß damit!

Ebenfalls interessant: Overwatch - Hinweis auf Serverbrowser und Editor