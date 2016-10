Es ist Oktober und ein Halloween-Event für Overwatch ist sehr wahrscheinlich. Schon vor einigen Monaten fanden die Spieler Voicelines, die darauf hinweisen.

Von Mathias Dietrich |

Reaper ist schon per Design immer bereit für Halloween. In den Spieldateien gibt es einige Hinweise auf ein entsprechendes Event.

Innerhalb der nächsten Tage erwarten die Spieler von Overwatch ein Halloween-Event. Grund dafür sind einige neue Voice-Lines aus den Spieldateien.

Die Funde sind mittlerweile schon fast drei Monate alt. Da Halloween aber im Oktober gefeiert wird, sind sie jetzt wieder relevant. In den Spieldateien gibt es bereits Audioaufnahmen von Genji, Soldier: 76 und Tracer, die stark auf ein spezielles Halloween-Event hinweisen. Genji sagt zum Beispiel "My Halloween costume? Cyborg ninja." Soldier hat ein simples "Trick or treat!" und Tracer sagt unter bestimmten Umständen "Ooh, scary!"

Das Bild von Junkrat als Frankenstein hat das richtige Format um für einen Brawl verwendet zu werden. Außerdem gibt es ein Bild von Junkrat als Dr. Frankenstein. Das könnte ein Hinweis auf einen neuen Skin sein, der gut zu Halloween passen würde oder auf einen neuen Brawl.

Auch Hinweise auf andere Events

Neben Sprüchen, die zu Halloween passen, gibt es auch einige für Weihnachten, Neujahr und das Oktoberfest. Reinhardt sagt zum Beispiel "Oktoberfest! My favorite time of the year! Now where are my lederhosen?" oder "Do I have time for a currywurst? Hmm?" Ein Event dazu gab es, zumindest in diesem Jahr, trotzdem nicht.

Entsprechende Events scheinen in Overwatch ohne große Ankündigung zu erscheinen. Schon die Summer Games kamen quasi aus dem Nichts. Halloween ist aber in vielen Spielen immer ein Grund für ein paar neue Inhalte.

Auch interessant: Blizzard rät vom Ranked-Modus ab, wenn das Internet Probleme macht