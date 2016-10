Blizzard Entertainment hat offiziell bekannt gegeben, dass es der Helden-Shooter Overwatch mittlerweile auf 20 Millionen registrierte Spieler bringt. Allerdings ist das nicht zwangsläufig mit der Anzahl verkaufter Exemplare gleichzusetzen.

Der Helden-Shooter Overwatch hat bereits mehr als 20 Millionen registrierte Speiler.

20 Millionen registrierte Spieler stürzen sich mittlerweile weltweit in die Kämpfe des Helden-Shooters Overwatch.

Das hat der zuständige Entwickler Blizzard Entertainment mittlerweile bekannt gegeben. Demnach befindet sich der Shooter auch weiterhin in der Erfolgsspur. Zudem bedeutet es einen Zuwachs von fünf Millionen Spielern seit dem August dieses Jahres - damals waren es noch 15 Millionen.

Allerdings ist diese Angabe nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit der Anzahl der tatsächlich verkauften Exemplare. So ist es beispielsweise in vielen Internet-Cafés - vor allem in Korea - möglich, Overwatch zu spielen, ohne sich ein Exemplar zulegen zu müssen. Außerdem gibt es auch einige Spieler, die sich mehrere Accounts zugelegt haben.

Das schmälert den Erfolg von Overwatch, zu dem derzeit ein Halloween-Event stattfindet, jedoch keinesfalls. Alleine im Release-Monat Mai konnte der Helden-Shooter einen digitalen Umsatz in Höhe von 269 Millionen Dollar erzielen. Konkrete Angaben zum bisher erzielten Gesamtumsatz des Spiels gibt es allerdings noch nicht.