Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Overwatch - Testweise: Blizzard will Helden kräftig umkrempeln

In einem künftigen PTR-Update will Blizzard Entertainment weitreichende Änderungen an einigen Helden des Shooters Overwatch vornehmen. Allerdings ist Symmetra davon nicht betroffen.

Von Andre Linken |