In Overwatch endet heute am 23.11. die zweite Season der gewerteten Spiele. Dafür gibt es wieder einen Menge Belohnungen für fleißige und erfolgreiche Spieler.

Diese Belohnungen gibt es auf den jeweiligen Rangstufen in Overwatch.

Zum Thema Overwatch ab 5,79 € bei Amazon.de In Overwatch ist heute, am 23. November am Abend Schluss mit der zweiten Season der Ranked Games. Als Belohnung für erfolgreiche Spieler im gewerteten Modus gibt es wieder »Competitive Points« mit denen wir uns coole goldene Waffen für unsere Helden kaufen können. In der oben abgebildeten Grafik sehen wir, wer wie viele Punkte erhält. Eine goldene Waffe wird immer 3.000 Punkte kosten.

Ein neues Spraylogo und Spielericon gibt es aber umsonst für alle Spieler, die sich zumindest für die Season qualifiziert hatten. Wer in Season 1 und Season 2 bislang noch keinen Erfolg hatte und nicht genug Punkte beisammen hat, darf aber bald schon in Season 3 sein Glück versuchen. Bereits am 30. November geht die dritte Season im gewerteten Modus los und auch hier gibt es wieder neue Chancen auf Belohnungen.