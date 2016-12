Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Overwatch - Genaues Datum des Weihnachts-Events bestätigt

Blizzard hat ein Termin für das Holiday-Event in Overwatch angekündigt. Laut Twitter soll der Winter in der kommenden Woche Einzug in dem Team-Shooter halten. Über die genauen Inhalte gibt es bisher noch keine Informationen.

Von David Gillengerten |