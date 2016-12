Die Spieler des Helden-Shooters Overwatch bitten Blizzard Entertainment darum, die aus ihrer Sicht nervige Skill-Grenze im Ranked-Modus zu beseitigen. Dabei verweisen sie auf bereits vorhandene Ausnahmen der Regelung.

Von Andre Linken |

Die Skill-Grenze in Overwatch sorgt derzeit für erhitzte Gemüter.

Derzeit sorgt eine Regelung im ohnehin umstrittenen Ranked-Modus von Overwatch für Unmut bei den Spielern - die Skill-Grenze.

Die verhindert die Zusammenstellung einer Gruppe, wenn das Skill-Rating der einzelnen Mitglieder zu weit auseinanderliegt. Abhängig vom aktuellen Rang können das zwischen 500 und 1000 Punkte sein. Auf diese Weise werden unter anderem auch Freunde, die gerne im Ranked-Modus zusammenspielen wollen, voneinander abgekapselt.

Komischerweise scheint die Skill-Grenze beim internen Matchmaking-System von Overwatch nicht (immer) zu greifen. So ist es schon mehrfach vorgekommen, dass sich Spieler mit einem Skill-Rating von 3700 plötzlich in einer Gruppe mit Spielern wiederfinden, die ein Rating von 3100 Punkten haben - also genau das, was die Skill-Grenze bei der manuellen Zusammenstellung von Gruppen verhindert.

Neues Feature betroffen

Noch kurioser wird die Thematik, wenn man sich das neue Feature "als Gruppe weiterspielen" betrachtet. Die Funktion ist eigentlich dafür gedacht, nach einer gelungenen Partie mit den vorherigen Teamkameraden weiterzuspielen. Doch genau das verhindert das System manchmal, weil die Skill-Differenz der Spieler angeblich zu hoch ist. Komisch: In der Partie zuvor hat es doch noch geklappt.

Daher bitten die Spieler den Entwickler Blizzard Entertainment darum, die besagte Skill-Grenze komplett aus Overwatch zu beseitigen. Der entsprechende Reddit-Thread hat laut Bericht von Mein-MMO bereits mehr als 23.000 Upvotes erhalten. Eine Stellungnahme seitens Blizzard steht allerdings noch aus.

Ebenfalls interessant: Overwatch - Raus mit ihm: Gibt es bald ein Vote-Kick-System?