Overwatch feiert ab dem 24. Januar das das chinesische Neujahr 2017 und damit das »Jahr des Hahns«. Dafür wird es das angeteaserte Event zum Valentinstag nicht geben.

Von Stefan Köhler |

Overwatch feiert das chinesische Neujahr und den Beginn des Jahrs des Hahns.

Zum Thema Overwatch ab 4,28 € bei Amazon.de Overwatch zollt seinen asiatischen Fans Tribut und feiert mit ihnen und allen anderen Spielern weltweit das chinesische Neujahrsfest, das auch als Frühlingsfest bekannt ist. Passend zum kommenden Kalenderjahr heißt das Event »Year of the Rooster«, das »Jahr des Hahns«.

Via Twitter wurde auch schon das genaue Datum angegeben: Am 24. Januar 2017 startet das Event, der eigentliche Neujahrstag ist der 28. Januar. Neben Meis Event-Skin hat der koreanische Twitter-Account von Overwatch bereits D.Vas festliches Kostüm präsentiert.

Dass es ein Event zum chinesischen Neujahr geben wird, hatte Jeff Kaplan bereits in einem Kommentar zum Weihnachtsevent nahegelegt. Kaplan deutete an, dass Mei-Fans nach dem Winterkostüm nicht lange auf ein weiteres hochwertiges Skin warten müssen. Via Facebook wurde hingegen bestätigt, dass es definitiv kein Event zum Valentinstag 2017 geben wird.