Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Overwatch - Ana und D.Va werden abgeschwächt

Blizzard veröffentlicht in Kürze einen neuen Patch für Overwatch, mit dem auch Anpassungen an einigen Helden einher gehen. Bei Ana und D.Va gibt es vorrangig Abschwächungen, die zuvor bereits in der öffentlichen Testregion (PTR) getestet wurden.

Von Tobias Ritter |