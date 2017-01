Blizzard Entertainment hat das neue Event »Das Jahr des Hahns« im Helden-Shooter Overwatch gestartet. Neben neuen Skins gibt es unter anderem auch einen Capture-the-Flag-Modus. Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls zu sehen.

Von Andre Linken |

Zum Thema Overwatch ab 4,28 € bei Amazon.de Der Entwickler Blizzard Entertainment hat Wort gehalten und jetzt den Startschuss für das neue Event »Das Jahr des Hahns« (»Year of the Rooster«) im Helden-Shooter Overwatch gegeben.

Wie schon im Vorfeld durch mehrere Leaks verraten wurde, gibt es insgesamt 100 neue kosmetische Gegenstände. Dazu zählen unter anderem auch legendäre Skins für Helden wie Zenyatta, Winston und Reinhardt, die thematisch an Charaktere aus dem chinesischen Roman »Journey to the West« angelehnt sind. Hinzu kommen zahlreiche Sprays, Siegerposen und Highlight-Videos, die es in den neugestalteten Lootboxen zu finden gibt.

Capture the Flag in Overwatch

Des Weiteren gibt es mit »Hol den Hahn« einen neuen temporären Spielmodus, der stark an Capture-the-Flag-Partien orientiert ist. Zwei Teams müssen versuchen, die Flagge/den Hahn des Gegners in die heimische Basis zu bringen. Zu diesem Zweck hat Blizzard Entertainment die Karten vom Lijinangtower teilweise verändert, um sie an die CTF-Thematik anzupassen.

Das Event »Das Jahr des Hahns« läuft vom 24. Januar bis zum 13. Februar 2017. Oberhalb dieser Meldung finden Sie ein neues Gameplay-Video von Overwatch, das Ihnen die Highlights des Events etwas genauer vorstellt.

Ebenfalls interessant: Overwatch - Streamer spielt den Shooter mit einem Fön, Chipstüten & mehr