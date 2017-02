In Overwatch ist der piepende Roboter Bastion einer der meistgehassten Helden. Auf dem Testserver von Blizzards Hero-Shooter gibt es einige derbe Anpassungen des Omnic.

Bastion, der unbeliebteste Roboter der Welt!

Kaum ein Held ist in Overwatch verhasster als Bastion. Der fiepende und piepende Roboter sieht zwar harmlos aus, ist aber ein höchst nerviger Gegner, da er sich in seinem Geschützmodus einfach an strategisch sinnvolle Stellen hockt und dort nach Herzenslust campt und ohne großen Skill massenweise Kills abstaubt.

Bastion als Tank?

Auf dem Test-Server von Overwatch wurde Bastion ordentlich umgestaltet. Allem Anschein nach ist er jetzt eher ein Tank, als ein Schadensausteiler, da er weniger DPS anrichtet, dafür aber viel mehr aushält.

Das liegt an seiner starken Eigenheilung, die zum jetzigen Stand auf dem PTS viele Angriffe komplett negiert oder den Roboter zumindest eine volle Salve überleben lasst.

Bastion überlebt alles!

Laut dem Reddit-User Squidblimp und unserer Partnerseite Mein-MMO kann Bastion jetzt unter anderem die komplette Ultimate von Reaper, Genji und Tracer überleben. Selbst gute Schadensausteiler wie Zarya auf 100 Prozent Energie oder Soldier: 76 können mit einer kompletten Salve den Roboter nicht mehr killen, wenn dieser sich selbst heilt.

Ein Grund für die starke Widerstandkraft des Roboters ist neben der verbesserten Eigenheilung dessen eingebaute Rüstung (Der gelbe Lebensbalken). Diese verringert nämlich jeden eingehenden Schaden um die Hälfte, bis zu einem Minimum von 5. Es bleibt spannend, wie Bastion aussehen wird, wenn die Änderungen von PTS auf die Live-Server kommen.