Overwatch wird vor allem in Südkorea gern gespielt. Doch leider gibt es dort auch die meisten Betrüger, Cheater und Hacker. Dagegen will Blizzard nun vorgehen.

Von Jürgen Stöffel |

Blizzard will, dass Sombra die einzige Hackerin im Spiel bleibt - auch in Korea!

In Südkorea zocken viele Spieler Spiele wie Overwatch oder League of Legends in speziellen Internetcafés. Diese so genannten »PC Bangs« stellen hochwertige PCs mit den gängigen Spielen gegen eine stündliche Gebühr zur Verfügung. Da aber in solchen PC-Bangs Spieler problemlos neue Accounts im europäischen und amerikanischen BattleNet erstellen können, können sie auch besonders leicht betrügen.

Blizzard schlägt zurück

Werden die Cheater gebannt, erstellen sie laut unserer Partnerseite Mein-MMO einfach einen neuen Account und betrügen weiter. Denn anders als hierzulande bezahlen die PC-Bang-Betreiber monatliche Gebühren an Blizzard, damit diese quasi unendlich viele Accounts für ihre Kunden anbieten können. Ein Fest für alle Cheater.

Passend zum Thema: Overwatch - Hinweise auf Doomfist verdichten sich

Das hat mittlerweile auch Blizzard bemerkt und nach ersten Bannwellen, die freilich nicht viel nutzten, hat man jetzt andere Maßnahmen beschlossen:

Blizzard droht mit rechtlichen Konsequenzen für die Verwendung und Verteilung von betrügerischen Skripten wie Cheat-Tools.

Durch VPN simulierte Zugänge zu PC-Bangs (obwohl der Hacker zuhause sitzt) werden derzeit verfolgt.

Ab dem 17. Februar will Blizzard seine Nutzungsbestimmungen so ändern, dass man mit einem nicht-koreanischen Account nur noch dann in Korea zocken kann, wenn man das Spiel tatsächlich gekauft hat.

Gerade der letzte Schritt sollte das Cheaten für einen Großteil der Spieler bald finanziell sehr kostspielig werden lassen. Bleibt zu hoffen, dass es etwas bringt.