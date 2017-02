Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Overwatch - Neuer Nerf für Roadhogs Haken?

In Overwatch ist der dicke Tank Roadhog dank seines Hakens ein Angstgegner in 1vs1-Situationen. Daher hat ein Spieler einen Nerf-Vorschlag unterbreitet, den Blizzard womöglich testen will.

Von Jürgen Stöffel |