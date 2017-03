Tracer mag das Aushängeschild von Overwatch sein, doch den Art-Style von Blizzards Online-Shooter stammt von einem anderen Charakter. Der kleine Schwede Torbjörn war’s!

Von Jürgen Stöffel |

Torbjörn war der erste voll modellierte Held in Overwatch.

Overwatch hat einen ganz eigenen Grafik-Stil, in den Blizzard einiges an Mühe investiert hat. Die meisten Leute denken beim typischen Overwatch-Stil allerdings an die quirlige Tracer, die als »Poster-Girl« von Overwatch gilt. Doch laut der Webseite Kotaku kam auf der GDC heraus, dass ein ganz anderer Held der »Vater« des typischen Overwatch-Stils sei.

Torbjörn ist doch ein Zwerg!

Die Overwatch-Art-Direktoren Bill Petras und Arnold Tsang verrieten auf der GDC, dass in Wahrheit Torbjörn der erste Overwatch-Held war, der voll modelliert wurde. Schon in einem ersten Konzept sah er wie eine Techno-Version von einem Zwerg aus World of Warcraft aus.

Das sei auch Absicht gewesen. Immerhin ist WoW das beliebteste Blizzard-Game und man wollte die Leute dort abholen und für das neue Spiel Overwatch begeistern. Warum also nicht ein bekanntes Motiv in einer neuen Rolle?

»Warum hat der so eine Klaue?«

Eine frühe Version von Torbjörn sah schon dem aktuellen Helden sehr ähnlich, doch dann kam der Blizzard-Art-Director Sam Didier (bekannt für markige Orcs, Pandas und die Cover der Power-Metal-Band Hammerfall) dazu und brachte eigene Ideen ein.

Beispielsweise meint er, dass es doch cool sei, wenn Torbjörn anstatt neckischer blauer LEDs von innen heraus glühen würde. Und seine komische Cyber-Klaue dazu habe, um das geschmolzene Metall aus seiner inneren Schmiede zu bearbeiten.

Passend zum Thema: Overwatch - Neue Heldin Orisa auf dem PTS

So entstand nach und nach der Torbjörn, den wir heute kennen. Weiterer Torbjörn-Fun-Fact: Sein Name stammt von einem Blizzard-Mitarbeiter namens »Torbjörn Malmer«, der ebenfaqlls in der Art-Abteilung arbeitet.