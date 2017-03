Die Overwatch-Heldin Symmetra leidet an Autismus. Blizzard bestätigt damit offiziell, was unter den Fans schon lange vermutet wurde.

Overwatchs Heldin Symmetra leidet an der Autismus-Spektrum-Störung.

Obwohl er keinen Story-Modus hat, bietet der Multiplayer-Shooter Overwatch haufenweise Hintergrundgeschichten für seine Helden. Denn Blizzard legt viel Wert auf Vielfalt und Diversität unter den Kämpfern.

Nachdem die Entwickler vor einiger Zeit bereits verkündet haben, dass Tracer homosexuell ist, tritt nun Symmetra in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Wie Game Director Jeff Kaplan in einem Brief an einen Fan verraten hat, ist die Support-Heldin Autisitin.

Symmetra ist autistisch. Sie ist eine unser beliebtesten Heldinnen und wir glauben, dass sie hervorragende Arbeit leistet, wenn es darum geht, zu zeigen, wie großartig Menschen mit Autismus sein können.

Damit wird eine Fantheorie bestätigt, die schon lange Zeit im Raum stand. Denn bereits in Comics und in ihrer Charakterbeschreibung wird erwähnt, dass Symmetra »anders« ist und nicht »auf das Spektrum« von gut und böse passen würde. Zudem fiel sie durch ihren stetigen Drang nach Perfektion und Symmetrie auf, zum Beispiel, wenn sie in Highlight-Intro die Kamera immer wieder zurecht rückt.

Autismus ist eine psychische Erkrankung, die zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen gezählt wird. Die Symptome zeigen sich in drei Bereichen: Probleme im sozialen Umgang, Probleme bei der verbalen sowie nonverbalen Kommunikation und auffällige Verhaltensweisen wie zum Beispiel stark eingeschränktes Interesse.