In einem AMA auf Reddit hat Jeff Kaplan neue Inhalte und Balancing-Änderungen für Overwatch angekündigt. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse.

Von Johannes Rohe |

In einem AMA auf Reddit verriet Jeff Kaplan unter anderem, dass dem Overwatch-Helden Lucio eine Überarbeitung bevorsteht.

Der Game Director von Overwatch, Jeff Kaplan, hat sich in einem Reddit AMA den Fragen der Community gestellt. Neben Details aus seinem Privatleben, wie seinem aktuellen Lieblingsspiel (Zelda), verriet der Entwickler viele Details über die Entstehung von Overwatch und Pläne für die Zukunft.

Neue Skills für Lucio?

Für Overwatch-Spieler vor allem interessant: Lucio könnte in naher Zukunft deutlich überarbeitet werden. »Wir haben das Gefühl, viele Spieler sehen Lucio als einen "must have" Helden in jeder Teamzusammenstellung, aber wenn man ihn spielt, fühlt es sich nicht an, als hätte er einen so starken Einfluss auf das Match«, stellt Kaplan fest. Deshalb probiere man derzeit verschiedene Dinge aus, um den Helden interessanter zu machen, aber gleichzeitig etwas weniger unersetzlich.

Auch in Entwicklung? Spieler wollen ein riesiges Team-Deathmatch

Außerdem könnte Winston bald gebufft werden, da er aktuell am seltensten gespielt wird. Andererseits hat sich der Affe nach den Änderungen an den Schilden auf den Testservern in den richtigen Händen als sehr effektiv herausgestellt. Angesichts des bevorstehenden Releases der Heldin Orisa möchte es man zudem aktuell mit den Balancing-Änderungen nicht übertreiben.

Legendary Skins und verschenkte Lootboxen

Desweiteren kündigte Kaplan einen neuen Legendary Skin für Widowmaker an, der schon bald erscheinen solle. Außerdem arbeite Blizzard daran, Spielern die Möglichkeit zu geben, Lootboxen zu verschenken.

Das gesamte AMA ist ausgesprochen lesenswert und bietet interessante Einblicke in die Entwicklung von Overwatch und seinen Helden (Bastion konnte mal durch Wände schießen) und die Arbeit bei Blizzard.