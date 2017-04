Blizzard wird seinem Helden-Shooter Overwatch ab kommender Woche ein neues Event spendieren. Nun sind erste Skins im Xbox Store aufgetaucht. Sie zeigen die Mitglieder von Overwatch in blauen Uniformen.

Von David Gillengerten |

Die neuen Event-Skins fpr Overwatch stehen in Verbindung mit dem kürzlich veröffentlichten Comic »Uprising / Der Aufstand«.

Zum Thema Overwatch ab 3,61 € bei Amazon.de Ein neues Event für Overwatch hat sich Anfang der Woche angekündigt. Dabei handelt es sich um das erste Story-Event des Helden-Shooters. Das soll laut Blizzard am 11. April erscheinen.

Ein kürzlich veröffentlichter Comic mit dem Titel »Uprising / Der Aufstand« gibt Hinweise darauf, worum es in dem Event geht: Demnach werden die Spieler zurück in die Blütezeit der Organisation Overwatch versetzt. Sie sehen sich mit der extremistischen Omnic-Gruppierung »Null Sector« konfrontiert, die in King's Row für Unruhe sorgt.

Neue Skins aufgetaucht

Kurz bevor das Event startet, zeigten sich neue Overwatch-Skins im Xbox Store. So postete ein User auf Reddit ein Bild von Tracer, Reinhard, Torbjörn und Mercy in ihren blauen Overwatch-Uniformen. Solche Skins gibt es bisher nicht im Spiel.

Mögliche Event-Skins für Overwatch wie sie im Xbox Store zu sehen waren.

Die Vermutung liegt also nahe, dass es sich bei den gezeigten Uniformen um Teile des kommenden Events am 11. April handelt. Wie die weiteren Inhalte aussehen und worum es sich bei dem mysteriösen Feature handelt, das eines der »besten Features seit Launch« sein soll, wird sich dann kommende Woche zeigen.

