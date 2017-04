Die deutsche Synchronsprecherin der Overwatch-Heldin Pharah, Ghadah Al-Akel, wurde wohl ohne ihr Wissen ausgetauscht.

Zum Thema Overwatch ab 4,19 € bei Amazon.de Die meisten Spieler werden es bereits bemerkt haben: Mit dem Start des PvE-Events »Uprising« im Shooter Overwatch hat Entwickler Blizzard die bisher bekannte deutsche Stimme der Heldin Pharah ersetzt beziehungsweise ausgetauscht – ohne das Wissen der bisher engagierten Synchronsprecherin Ghadah Al-Akel.

Der Community-Mitarbeiter Ulvareth meldete sich kurz dem Start des PvE-Events im offiziellen Forum zu Wort. Dort erklärte er, dass aufgrund von »Verfügbarkeitsproblemen oder ähnlichen unvorhergesehenen Schwierigkeiten« eine weitere Zusammenarbeit mit Ghadah Al-Akel nicht mehr möglich gewesen sei.

Aus diesem Grund habe sich Blizzard dazu entschlossen, eine neue Sprecherin (Silvia Mißbach) zu engagieren und sämtliche Textzeilen der Heldin Pharah von ihr neu vertonen zu lassen.

Die bisher für Pharah zuständige Synchronsprecherin Ghadah Al-Akel wusste bis vor kurzem jedoch nichts davon, dass sie durch eine Kollegin ersetzt wurde. Erst als mehrere Fans sie im Gästebuch ihrer offiziellen Webseite darauf aufmerksam gemacht wurde, hat sie von Blizzards Entscheidung erfahren. Entsprechend verwirrt und gleichzeitig auch verärgert fiel ihre Reaktion aus:

An meine liebe Fangemeinde !!!! Gestern erreichten mich Eure Nachrichten und erst dadurch erfuhr ich von der Umbesetzung!! Es lag weder an der Gage, der Zusammenarbeit und auch nicht an meiner Verfügbarkeit in Bezug auf die Sprachaufnahmen!! Ich wurde darüber nicht informiert und Blizzards offizielle Stellungnahme an die Fan-Community, zu der Umbesetzung, verwundert mich doch sehr!! Ich hätte natürlich sehr gerne PHARAH weiterhin gesprochen und empfinde eine gewisse Respektlosigkeit!!!! Euch gegenüber und mir gegenüber auch! Ihr seid die Fans und ich bedanke mich bei Euch, für Eure lieben Nachrichten!! Ihr könnt gerne in all den Foren und Beiträgen im Internet, wegen PHARAH, alles richtig stellen. Da ich gerade erfahren habe, das sich einige von Euch unsicher sind, ob der Eintrag von mir ist, kann ich Euch beruhigen!! Dieser Eintrag ist von mir und wahr!! Eure Ghadah Akel