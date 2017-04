Der Schauspieler Terry Crews hat eine große Überraschung für die diesjährige E3 angekündigt. Zuvor wurde er als Sprecher für den neuen Overwatch-Held Doomfist gehandelt. Gibt es demnach bald eine offizielle Ankündigung?

Terry Crews teasert eine Ankündigung des Overwatch-Helden Doomfist für die E3 2017 an.

Zum Thema Overwatch ab 3,31 € bei Amazon.de In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Spekulationen rund um Doomfist als neuen Held für den Shooter Overwatch. Der US-Schauspieler Terry Crews hatte sich geradezu aufgedrängt, als Sprecher für den Charakter zu agieren. Doch bisher ist nichts von Doomfist zu sehen. Das könnte sich jedoch bei der diesjährigen E3 ändern.

Terry Crews meldete sich vor kurzem in einem neuen Facebook-Video zu Wort, um ein wenig über seine jüngsten Aktivitäten zu plaudern. Im Verlauf des Videos sieht man auf einem Monitor im Hintergrund den Shooter Overwatch laufen. Kurze Zeit später kündigt Crews eine große Überraschung für die E3 in Los Angeles (13. bis 15. Juni 2017) an und bricht in vorfreudiges Gelächter aus:

Ihr alle wisst doch, um was es geht (»You all know whats going on«)

Das ist zwar noch keine offizielle Bestätigung. Doch all das riecht förmlich danach, dass Blizzard Entertainment im Rahmen der E3 den Overwatch-Helden Doomfist offiziell ankündigen wird. Es wäre jedenfalls der passende Ort.

