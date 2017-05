In einem Video erklärt Blizzards Jeff Kaplan Details über das Overwatch-Matchmaking, enthüllt das Geheimnis des »Tobelsteins« und verrät, ob Tracer und Co. auf Pizza-Hawaii stehen.

Von Johannes Rohe |

Woher hat Widowmaker ihren ungesunden Teint? Diese und mehr Fragen über Overwatch beantwortet Jeff Kaplan in einem Video.

Zum Thema Overwatch ab 3,80 € bei Amazon.de In einem YouTube-Video des Tech-Magazins Wired beantwortet Game Director Jeff Kaplan die drängendsten Fragen der Overwatch-Community. Das Resultat ist ein unterhaltsamer Mix aus Einsichten in die Spielmechanik, kuriosen Infos rund um die Overwatch-Lore und einer guten Portion amüsanter Blödelei - so stehen laut Kaplan etwa sämtliche Helden des Shooter auf Ananas-Pizza. Vor allem für Laien ist das Video interessant, Overwatch-Experten dürften viele Antworten dagegen bereits kennen.

So erfahren wir zum Beispiel eine Menge über die dramatische Hintergrundgeschichte von Widowmaker: Ursprünglich war die tödliche Scharfschützin nämlich mit einem Overwatch-Agenten verheiratet, wurde jedoch von der Verbrecherorganisation Talon gekidnapped, einer Gehirnwäsche unterzogen und dazu gebracht, ihren eigenen Mann zu ermorden. Später unterzog man sie verschiedenen Experimenten, um ihren Körper zu verändern und sie zu einer noch besseren Killerin zu machen. Dazu senkte man auch ihre Herzfrequenz, wodurch ihre Haut blau anlief und ihre Nerven und Gefühle abstumpften.

Wann kommt eine Mac-Version von Overwatch?

Für Apple-Fans ist Kaplans Antwort auf die Frage nach einer Mac-Version von Overwatch ebenso interessant wie ernüchternd: Der Entwickler schließt die Umsetzung des Spiels für das Betriebssystem zwar nicht kategorisch aus, die anschließende Schwurbelei macht allerdings wenig Hoffnung auf eine baldige Portierung. Konkret sagt Kaplan: »Wir stehen einer Umsetzung offen gegenüber, aber die Prioritäten unserer Entwicklung müssen mit den Möglichkeiten der Plattform im Einklang stehen.« Aha.

Das gesamte, englischsprachige Video finden Sie unterhalb dieser Meldung. Die Kollegen von VG247 haben zudem sämtliche Fragen, die Kaplan beantwortet, samt Timecode in einer praktischen Übersicht aufgelistet. Übrigens, schon bald endet in Overwatch die Season 4 und das große Anniversary-Event beginnt.

