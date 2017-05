Der Inhalt der Lootboxen in Overwatch soll mit einigen Fan-Favorites und oft nachgefragten Emotes aktualisiert werden. Das hat Jeff Kaplan in einem Interview bestätigt.

Von Manuel Fritsch |

Fans des Hero-Shooters Overwatch dürfen sich auf neue Inhalte für die Lootboxen freuen.

Zum einjährigen Geburtstag des Hero-Shooters Overwatch wird es selbstverständlich ein entsprechendes Event geben, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Doch auch abseits dieses thematischen Ereignisses verspricht Blizzard, den Inhalt der Lootboxen zu überarbeiten und mit einigen neuen Inhalten zu bestücken, die nicht in Verbindung mit den Feierlichkeiten stehen.

Jeff Kaplan hat dies in einem Interview mit dem Magazin Polygon bestätigt. Dort heißt es, dass das Team daran arbeitet, die Belohnungen mit einigen Emotes zu erweitern, die von der Community besonders häufig gewünscht werden: so zum Beispiel die beiden Gesten für »sitzen« und »lachen« für die Helden Sombra und Orisa, die erst nach dem Launch des Spiels hinzugefügt wurden. Auch die in Fankreisen beliebte »Schulterzuck«-Geste von Gabriel 'Reaper' Reyes, die im Begleitcomic zu Uprsing zu sehen ist, soll es nun ins Spiel schaffen.

Das Anniversary Event findet vom 23. Mai bis zum 12. Juni 2017 in Overwatch statt.