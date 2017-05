Es wird in Zukunft neue animated shorts für Overwatch geben. Das gab Game Dircetor Jeff Kaplan bekannt. Aktuell arbeite man an einer »zweiten Staffel« der Kurzfilme. Einen genauen Veröffentlichungstermin gab es noch nicht.

Von David Gillengerten |

Widowmaker spielte schon mehrfach eine Rolle in den animierten Kurzfilmen. In Zukunft sollen auch andere Charaktere aus Blizzards Overwatch näher beleuchtet werden.

Zum Thema Overwatch ab 4,99 € bei Amazon.de Schon früh gab Blizzard bekannt, dass Overwatch eine Story haben wird, obwohl es sich hauptsächlich um einen Multiplayer-Shooter handelt. Die Hintergrundgeschichten der Welt und Charaktere erzählen vor allem die animierten Kurzfilme, auch animated shorts genannt.

Das letzte Video aus dieser Reihe, das veröffentlicht wurde, liegt jedoch schon einige Monate zurück. Nun äußerte sich Game Director Jeff Kaplan zu den Filmen und bestätigte: Mehr sind auf dem Weg. »Wir arbeiten aktuell daran, neue zu erstellen«, gab der Entwickler auf einer Pressekonferenz in New York zu. »Die Videos sind am spaßigsten in der Herstellung. Jedoch sind sie recht aufwendig zu produzieren.«

Die Entwickler denken dabei in Staffeln: »Unsere erste Staffel startet mit dem Winson-Video 'Recall' und endete mit 'The Last Bastion', das auf der Gamescom 2016 gezeigt wurde.« Nun arbeite man an einer zweiten Staffel, so Kaplan. Ob der animierte Kurzfilm über Sombra zur Blizzcon 2016 schon zu diesen neuen Videos gehört oder ein eigenständiges Projekt ist, verriet der Game Director nicht.

Anniversary Event: Drei neue Maps & Skins

Im Fokus der neuen animated shorts werden laut Kaplan Charaktere liegen, die bisher nur wenig beachtet wurden. Einen möglichen Release-Zeitraum für neue Filme verriet er nicht. Jedoch sollen sie »gute Fortschritte machen«.

Aktion: Blizzards Shooter in Kürze kostenlos spielen