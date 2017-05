Blizzard Entertainment hat das Anniversary Event zum Helden-Shooter Overwatch gestartet. Neben drei neuen Arena-Maps gibt es auch insgesamt elf neue legendäre Skins.

Von Andre Linken |

Zum Thema Overwatch ab 10 € bei Amazon.de Wie bereits zuvor angekündigt hat Blizzard Entertainment mittlerweile das große Anniversary Event zum Jubiläum des Helden-Shooters Overwatch an den Start gebracht.

Unter anderem erwarten die Spieler drei neue Arena-Maps (Necropolis, Castillo und Black Forest), zahlreiche neue Sprays und die von vielen Fans gewünschten Tanz-Emotes für die Helden.

Außerdem haben es insgesamt elf neue legendäre Skins in den Shooter geschafft. So gibt es beispielsweise eine Art Imkerkostüm für Mei, ein an die Power Rangers erinnerndes Outfit für Genji sowie eine Jazz-Kluft für Lucio.

Damit Sie eine Übersicht der neuen Skins erhalten, haben wir die neuen Kostüme in einer Galerie unterhalb dieser Meldung zusammengefasst. Oberhalb finden Sie den offiziellen Trailer zum Anniversary Event von Overwatch mit einigen Gameplay-Szenen.