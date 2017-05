Die aktuell in Overwatch stattfindenden Feierlichkeiten zum ersten Geburtstag von Blizzards Helden-Shooter ernteten dank kostspieliger Skins viel Kritik. Nun äußerte sich Jeff Kaplan zu den Beschwerden im offiziellen Forum.

Von David Gillengerten |

Overwatch : Die Skins des Anniversary-Updates sorgen für einige Kritik - auf die die Entwickler nun eingegangen sind.

Zum Thema Overwatch ab 3,88 € bei Amazon.de Die aktuell in Overwatch stattfindenden Feierlichkeiten zum ersten Geburtstag von Blizzards Helden-Shooter ernteten dank kostspieliger Skins viel Kritik. Nun äußerte sich Jeff Kaplan zu den Beschwerden im offiziellen Forum.

Neue Sprays, Logos und Skins: Beim aktuell laufenden Anniversary Event in Overwatch können Spieler bis zu 108 neue Inhalte freischalten. In der Spielerschaft wird die Flut an kosmetischen Items stark diskutiert.

Auslöser war ein Reddit-Post, der ausrechnete, dass man insgesamt 56.475 Credits brauch, um alle Inhalte freizuschalten - so viel wie noch nie. Im offiziellen Overwatch-Forum machten einige Spieler deshalb ihrem Ärger Luft.

Jeff Kaplan: »Wir hören zu«

Nun hat sich Jeff Kaplan zu dem Thema geäußert. Wie der Game Director in einem eigenen Forumseintrag mitteilte, beobachten die Entwickler ganz genau, was die Kritik der Community ist.

Ich wollte euch nur mitteilen, dass wir den Einträgen zum Thema Loot Box - sei es nun allgemein oder im Rahmen des Anniversary Events - aufmerksam folgen. Das Feedback und die Vorschläge waren sehr hilfreich. Wir hatten gestern eine interessante Diskussion zu dem Thema.

Neu sortiert: Blizzard überarbeitet Inhalt der Lootboxen

Kaplan sagte weiterhin, dass er aktuell noch keine Aussage über mögliche Änderungen treffen kann. Es sei jedoch wichtig, den Spieler mitzuteilen, dass die Entwickler zuhören. Zukünftig würde er sich auch weiter über Anregung und Kritik über das Thema freuen.

Zum Geburtstag: Anniversary Event bringt drei neue Maps & Skins

Aktuell können Nutzer Overwatch kostenlos spielen. Die Aktion dauert noch bis zum 30. Mai an.