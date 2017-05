Obwohl aktuell noch das Anniversary Event von Overwatch im vollen Gange ist, gibt es bereits Hinweise auf das nächste Ereignis. Goldene Lootboxen sowie neue Musikstücke deuten auf ein Sommer-Event hin.

Von Andre Linken |

Gibt es schon bald ein weiteres Overwatch-Event?

Obwohl das große Anniversary Event im Helden-Shooter Overwatch erst vor kurzem begonnen hat, gibt es bereits erste Hinweise auf das nächste Ereignis.

Wie bei Reddit.com zu lesen ist, haben jetzt einige Dataminer sowohl neue Grafiken als auch Musikstücke in den aktualisierten Daten von Overwatch gefunden. So gibt es unter anderem eine abgewandelte Version derjenigen Melodie, die beim Öffnen von Lootboxen erklingt. Sie klingt dank dem Einsatz von Trommeln sowie anderer Elemente ein wenig an die Numbani-Thematik des Shooters.

Außerdem sind die Dataminer auf das Bild einer gold gefärbten Lootbox gestoßen, die es in dieser Form bisher noch nicht in Overwatch zu sehen gab.

Rückkehr der Sommerspiele?

Einige Fans spekulieren bereits über ein mögliches Comeback des Sommerspiel-Events aus dem vergangenen Jahr. Allerdings finden in diesem Jahr keine Olympischen Spiele oder andere sportliche Großereignisse dieser Art statt.

Der Entwickler Blizzard Entertainment hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, haben derzeit aber unter anderem auch mit der teilweise heftigen Kritik am aktuellen Anniversary Event zu kämpfen.

