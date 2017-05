Fans von Overwatch und Invisible Inc. können sich freuen: Eine Mod verbindet beide Spiele und macht Charaktere aus dem Blizzard-Shooter im rundenbasierten Stealth Game spielbar.

Von Elena Schulz |

Overwatch als Rundentaktik? Diese Mod für Invisible Inc. macht es möglich.

Zum Thema Overwatch ab 10 € bei Amazon.de Blizzards Shooter Overwatch punktet unter anderem auch mit seinen vielseitigen Charakteren. Wer möchte, kann die nun auch in ein anderes Spiel mitnehmen: Genauer gesagt in das rundenbasierte Schleichspiel Invisible, Inc, in dem dank einer Mod die Charaktere Sombra und Widowmaker spielbar sind.

Modder Saltrain hat die Charakter-Modelle so angepasst, dass sie zum stimmigen Comic-Look des Indie-Spiels passen und auch die Stats auf die beiden Heldinnen abgestimmt. Zudem sind ihre Overwatch-Fähigkeiten im Spiel verfügbar: Sombra kämpft mit EMP-Ladungen und Translocators, während Widowmaker über Infra-Sicht und ihr Scharfschützengewehr verfügt.

In Overwatch selbst ist erst kürzlich ein Anniversary Event gestartet.